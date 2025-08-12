Intossicazione da botulino a Diamante, autopsia: “E’ la causa della morte”

News

(Adnkronos) – Dalle autopsie sui corpi di Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto, è stato confermato per entrambi l'intossicazione mortale da botulino. Entrambi avevano acquistato e consumato un panino in un food truck a Diamante. Nell'inchiesta della procura di Paola, diretta da Domenico Fiordalisi, si ipotizzano a vario titolo i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Al momento gli indagati sono 10.  Sono in tutto "7 le diagnosi di botulismo effettuate all'ospedale Annunziata di Cosenza nell'immediatezza dei ricoveri e confermate dall'Istituto superiore di Sanità". Dall'Iss, infatti, si legge in una nota del nosocomio cosentino, "le analisi di laboratorio certificano la diagnosi di botulismo in altri 4 pazienti i cui campioni biologici erano stati inviati all'Istituto". In nottata, continua la nota, "sono giunti all'ospedale altri due pazienti, attualmente ricoverati in Pediatria con lieve sintomatologia suggestiva di intossicazione botulinica". Al momento, dunque, i ricoveri sono 17.   —[email protected] (Web Info)

