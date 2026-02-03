Inter, Viminale vieta le trasferte a tifosi nerazzurri fino al 23 marzo

(Adnkronos) – Stop alle trasferte per i tifosi dell’Inter dopo il petardo lanciato da un tifoso nerazzurro contro Emil Audero, portiere della Cremonese, nel match disputato a Cremona nell’ultima giornata di campionato di Serie A. Il ministro dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia.

Il provvedimento è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. Resta escluso dalle misure l’incontro Milan-Inter dell’8 marzo 2026, in considerazione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie.

Continuano quindi le “misure di prevenzione” e il “rafforzamento dei servizi di sicurezza messi in campo dal Viminale durante gli incontri di calcio”. È proprio grazie a queste strategie, ha fatto sapere il Viminale, che nel 2025 si registrato “un netto miglioramento di tutti gli indicatori di sicurezza”.

Nello specifico “sono stati 2.313 gli incontri di calcio monitorati, tra campionati professionistici, match internazionali e di Coppa Italia, incontri amichevoli e serie dilettantistiche”. “I dati, in particolare, evidenziano una significativa riduzione dei match nel corso dei quali si sono verificati incidenti, passati da 191 del 2024 a 138 (-28%) e, soprattutto, una significativa diminuzione di quelli che hanno fatto registrare feriti, passati da 90 del 2024 a 50 dello scorso anno, con una flessione del 44,5%. Particolarmente rilevante anche il calo del numero dei feriti tra le Forze di Polizia, 88 nel 2025, -50% rispetto ai 177 dell’anno precedente. Questi risultati – si sottolinea in una nota – confermano l’efficacia delle strategie di prevenzione adottate dal ministero dell’Interno, che continuerà a investire in sicurezza, coordinamento operativo e strumenti di contrasto per garantire eventi sportivi sempre più sicuri”.

