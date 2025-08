Inter, nuova offerta per Lookman? I nerazzurri ‘studiano’ il rilancio con l’Atalanta

(Adnkronos) – Continua la telenovela di mercato legata ad Ademola Lookman e al suo possibile trasferimento dall'Inter all'Atalanta. Dopo giorni di tensioni, assenze agli allenamenti e armadietto svuotato nel centro sportivo di Zingonia, il calciatore nigeriano avrebbe – come riportato dal Corriere dello Sport – lasciato Bergamo. Rottura totale insomma, con possibili ripercussioni anche dal punto di vista contrattuale per l'attaccante e multa da parte del club bergamasco. Ma com'è la situazione tra Lookman e l'Inter ad oggi, mercoledì 6 agosto? Pochi giorni fa, l'Atalanta ha rifiutato un'offerta da 45 milioni (bonus inclusi) per l'attaccante. La Dea almeno finora, non si è mai mossa da una base di 50 milioni. A margine della conferenza di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi aveva posto la questione in questi termini: "Il patto con il giocatore era che sarebbe stato venduto soltanto a un top club europeo e che non avrebbe vestito la maglia di un'altra squadra italiana. Oggi la situazione è diversa, ma in ogni caso la società è attenta a valutare i tempi e i valori di uscita dei propri giocatori". Una complicazione ulteriore per l'Inter. Lookman sta ora forzando la mano per il trasferimento a Milano, ma dopo due sessioni di allenamento saltate, alla terza l'Atalanta avrebbe facoltà di sospendergli lo stipendio. A Milano, intanto, Marotta e Ausilio studiano il rilancio per un nuovo assalto. —[email protected] (Web Info)