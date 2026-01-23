News

Inter, nuova maglia contro il Pisa in onore di… Milano Cortina 2026

Nuova maglia per l’Inter contro il Pisa. In occasione della 22esima giornata di Serie A, oggi, venerdì 23 gennaio, i nerazzurri indossano il quarto kit della loro stagione, dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che nei prossimi giorni vedranno come tedofori anche l’allenatore Cristian Chivu e il vicepresidente Javier Zanetti. La maglia, divisa tra nero e un blu acceso, con l’arancione a colorare le strisce laterali e lo sponsor, con dettagli a far intravedere la sagoma di una montagna. 

Per la prima volta nella storia Nike appare su una maglia da calcio con il logo Nike ACG, nell’incontro tra pallone e sport outdoor. Insieme al quarto kit verrà lanciata inoltre una nuova collezione che si ispira proprio ad ambiente e abbigliamento tecnico da montagna. 

 

