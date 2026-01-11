News

Inter-Napoli, rigore per i nerazzurri e Conte espulso: "Vergognatevi". Cos'è successo

(Adnkronos) – Caos nel finale di Inter-Napoli, big match di Serie A di oggi, domenica 11 gennaio. Sul punteggio di 1-1, intorno al 70′, l’arbitro Doveri ha concesso un rigore ai nerazzurri dopo un check Var. Cos’è successo? Tutto è partito da una bella percussione di Mkhitayan, che è stato chiuso in area da un pestone di Rrahmani. Poi il tiro di Dimarco, il muro della difesa azzurra e la successiva conclusione fuori di Bastoni. Dal Var richiamano Doveri al monitor e l’arbitro, dopo un’attenta revisione, concede il penalty.  

San Siro esplode, ma Antonio Conte è una furia e viene espulso per proteste. Prima di uscire dal campo, il tecnico del Napoli calcia stizzito un pallone e urla a più riprese: “Vergognatevi” all’indirizzo della squadra arbitrale. Un episodio che farà discutere (e non poco) nel post-partita. 

