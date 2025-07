“Inscenò il suicidio di Ramona Rinaldi”, arrestato il compagno per omicidio

(Adnkronos) – È stato arrestato questo pomeriggio a Milano per l’omicidio della compagna 39enne, Ramona Rinaldi, Daniele Re, di 33 anni. La donna nel febbraio scorso era stata trovata impiccata nel bagno della casa in cui la coppia viveva a Veniano, in provincia di Como.

Per i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, che indagano coordinati dalla procura di Como, il suicidio della 39enne fu simulato dal compagno. Il 33enne, arrestato oggi in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Como, risponde di omicidio aggravato, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Le indagini, infatti, avrebbero permesso di ricostruire “anche – riferiscono i carabinieri in una nota – una serie di maltrattamenti posti in essere con condotte persecutorie e vessatorie reiterate nel tempo” a danno della donna. Re è stato portato nel carcere di Milano San Vittore, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. —[email protected] (Web Info)