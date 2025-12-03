Inondazioni in Indonesia, sale il bilancio: 800 morti e 650 dispersi

(Adnkronos) – È salito a oltre 800 morti il bilancio delle vittime causate dalle inondazioni e dalle frane che hanno colpito l’Indonesia. Lo ha annunciato l’Agenzia nazionale per la gestione delle calamità naturali spiegando che più di 650 persone risultano ancora disperse. L’ultimo aggiornamento stima il bilancio delle vittime a 804 morti, con oltre 570mila sfollati interni a causa del disastro causato dalle piogge torrenziali in tre province indonesiane.

Sono in tutto tre milioni le persone colpite dall’ondata di piogge torrenziali, alimentate da cicloni, che ha investito il Sud Est Asiatico. Non solo le alluvioni e le frane in Indonesia, ma anche in Thailandia, Malaysia e Sri Lanka. Milioni di persone si trovano ora a fronteggiare strade sommerse e villaggi isolati, mentre le ricerche dei dispersi proseguono in condizioni critiche e oltre 1100 persone hanno perso la vita.

