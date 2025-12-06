News

Inondazioni in Indonesia, più di 880 morti a Sumatra. Migliaia i feriti, centinaia i dispersi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – E’ di almeno 883 morti il bilancio ufficiale delle gravi inondazioni e frane sull’isola indonesiana di Sumatra. E’ quanto rende noto stamani l’agenzia indonesiana per la gestione delle calamità. Ancora 520 i dispersi. I feriti sono circa 4.200. 

L’Agenzia nazionale per la gestione delle calamità (Bnpb) ha precisato che i dati si riferiscono alle province di Aceh, dove si registra il maggior numero di vittime (345 morti e 174 dispersi), Sumatra Settentrionale e Sumatra Occidentale, colpite da giorni di piogge intense. Il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aggravarsi mentre prosegue il lavoro dei soccorritori complicato da ponti danneggiati e strade bloccate. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Violenza sessuale, chiesta condanna a 10 anni per...

Iran, donne corrono la maratona senza velo: per...

Carlo Vanzini: “Ho un tumore al pancreas, a...

Più sole per il ponte dell’Immacolata, sull’Italia torna...

Prima alla Scala, domani un 7 dicembre “clamoroso”...

Usa, via libera alla vendita di missili all’Italia...

“Europa cambi o la sua civiltà sarà cancellata”,...

Ucraina-Russia, missili e droni su Kiev nella notte:...

Tu si que vales, stasera 6 dicembre: ultima...

Ballando con le stelle, stasera 6 dicembre: ripescaggio...