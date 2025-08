Inondazioni e frane in Thailandia, sei morti per la tempesta tropicale Wipha

(Adnkronos) –

Sono sei le persone morte in Thailandia a causa della tempesta tropicale Wipha, che negli ultimi giorni si è abbattuta sul Paese causando estese inondazioni e frane. A renderlo noto sono state le autorità locali, che parlano di oltre 230mila persone coinvolte dalle conseguenze della tempesta. Secondo quanto riferito dal Dipartimento per la prevenzione e la mitigazione dei disastri della Thailandia, dal 21 luglio forti piogge hanno inondato 12 province, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali. "Stiamo monitorando attentamente l'impatto della tempesta Wipha e ci stiamo coordinando con le province colpite per aiutare chi ne ha bisogno", ha affermato l'agenzia in una nota sulla sua pagina Facebook.

È previsto che nei prossimi giorni diminuiranno le intensità delle piogge. Resta però alta l'attenzione, anche alla luce del tragico precedente del 2011, quando le alluvioni causarono più di 500 vittime e danneggiato milioni di case in tutto il Paese. —internazionale/[email protected] (Web Info)