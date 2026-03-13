Informazione: nasce ‘Spes Talks’, il 16 marzo a Roma il primo incontro su media e guerre contemporanee

(Adnkronos) – Nasce Spes Talks, il nuovo format di dialogo e approfondimento promosso dalla Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, in collaborazione con UnitelmaSapienza – Università degli Studi di Roma, con l’obiettivo di favorire il confronto tra istituzioni, imprese, mondo accademico, sistema finanziario e media sui principali scenari di trasformazione economica, sociale e geopolitica. Il primo appuntamento del ciclo si terrà lunedì 16 marzo alle ore 14.00 nella sala conferenze di UnitelmaSapienza, in piazza Sassari 4 a Roma, ed è dedicato al tema “I media e le guerre di oggi. Il racconto delle crisi”, con un focus sul ruolo dell’informazione nel contesto dei conflitti contemporanei, sulle sfide poste dalla comunicazione delle crisi e sull’impatto della disinformazione nei contesti geopolitici globali.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del rettore di UnitelmaSapienza Bruno Botta, mentre Valerio De Luca, direttore della Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi” e presidente della Fondazione Aises Ets, introdurrà i lavori. Interverranno Monica Giandotti, giornalista e conduttrice Rai, e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Il dibattito sarà moderato da Roberto Sciarrone di UnitelmaSapienza.

“Gli Spes Talks nascono con l’obiettivo di creare uno spazio stabile di confronto tra istituzioni, mondo accademico, imprese e media sui grandi cambiamenti che stanno ridisegnando gli equilibri economici, politici e tecnologici a livello globale – afferma Valerio De Luca – In un contesto internazionale caratterizzato da crisi geopolitiche, trasformazioni digitali e crescente complessità decisionale, diventa fondamentale promuovere momenti di dialogo qualificato capaci di mettere in relazione competenze, analisi e responsabilità istituzionali”. Il ciclo di incontri si inserisce nel quadro del protocollo di Intesa sottoscritto nel 2023 tra Fondazione Aises e UnitelmaSapienza, volto a promuovere iniziative comuni nei campi della formazione, della ricerca e del dialogo istituzionale. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Rai e con Adnkronos come media partner.

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