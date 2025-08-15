News

Incontro Trump-Putin, lo show di Lavrov con felpa dell’Urss

by Adnkronos
Spunta anche l'Urss nel vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, che oggi saranno protagonisti dell'incontro in Alaska. Nella delegazione del presidente russo c'è il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, che ha fatto il suo ingresso in scena con un abbigliamento sorprendente. Lavrov si è presentato alla base di Anchorage indossando una felpa con un'enorme scritta 'CCCP', la sigla della defunta URSS in caratteri cirillici.  Un richiamo alla guerra fredda, evidentemente, in un evento che puè segnare una svolta nei negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. —internazionale/[email protected] (Web Info)

