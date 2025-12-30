News

Incidente sull’A26 Genova-Gravellona Toce, riaperta autostrada

by Adnkronos
(Adnkronos) – Alle 4:15 circa di oggi martedì 30 dicembre, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con A10 Genova-Savona verso Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 8 che ha visto coinvolti un pullman, un mezzo pesante e due autovetture.  

Nello scontro ha perso la vita il conducente dell’autobus. Al momento, nel tratto interessato non si registrano problemi nella viabilità.  

È stata inoltre riaperta la stazione di Masone in entrata verso Genova. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia. 

cronaca

