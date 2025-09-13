News

Incidente nel Catanese, scontro auto-scooter: 2 morti e 1 ferito

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Gravissimo incidente stradale oggi 13 settembre a Belpasso, in provincia di Catania. Il bilancio è pesantissimo: due morti ed un ferito non grave. A scontrarsi in via Calatafimi sono stati due mezzi: una Fiat Panda ed uno scooter. A perdere la vita sono stati i rispettivi conducenti dei mezzi, un anziano di 80 anni ed un 16enne del posto. Si sono rivelati inutili i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del Servizi 118 con le ambulanze che avevano richiesto l’intervento dell’eliambulanza ma il velivolo ha poi fatto rientro in sede senza trasportare nessun paziente. Le vittime sono decedute sul posto dell’incidente. Ad operare sul posto per i rilievi e la gestione del traffico veicolare, i Carabinieri e la Polizia Locale. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Verissimo, Samira Lui: “Gerry Scotti è un colosso,...

A Laura Pariani il Premio Fondazione Il Campiello...

Verissimo, Anna Tatangelo: “Aspetto una femminuccia”. Le parole...

Tristano di Robilant alle Gallerie dell’Accademia di Venezia

Stefano Benni, oggi la camera ardente: da Pennac...

Latina, bomba esplosa nella notte in via Guido...

Fake news, l’allarme di Bassetti: “Criminale attacco alla...

Mondiali atletica, Battocletti argento nei 10mila e Fabbri...

MotoGp, Bezzecchi vince la Sprint a Misano. Cade...

Al via la missione della ‘Global Sumud Flotilla’,...