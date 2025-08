Incidente aereo a Birmingham, lo scalo chiude temporaneamente

(Adnkronos) – L'aeroporto di Birmingham è stato "temporaneamente" chiuso a causa di un "incidente a un aereo". Lo riferisce la Bbc, citando una nota dello scalo che non precisa le cause del provvedimento. L'account X della polizia dell'aeroporto ha spiegato che l'incidente ha interessato un velivolo di piccole dimensioni, costretto a un atterraggio di emergenza intorno alle 13.40 locali. Una persona è rimasta leggermente ferita. Alcune foto pubblicate dai media britannici mostrano l'aereo fermo sulla pista senza il carrello d'atterraggio in funzione. Secondo alcune fonti si tratterebbe di un volo privato della Beechcraft King Air diretto a Belfast. —internazionale/[email protected] (Web Info)