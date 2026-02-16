News

Incidente A1, camion invade carreggiata: tratto chiuso e traffico in tilt

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Traffico bloccato sull’Autostrada A1 tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello. Un camion oggi 16 febbraio ha invaso la carreggiata opposta al chilometro 311, nel territorio comunale di Rignano sull’Arno, in Toscana, in direzione sud. Dalle ore 8:25 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre della sede centrale e del distaccamento di Figline Valdarno, sono impegnati per l’incidente stradale che si è verificato nel tratto compreso tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello. 

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. E’ stata inoltre inviata un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest per la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della sede stradale. Il traffico è stato bloccato su entrambe le carreggiate, con pesanti ripercussioni alla circolazione. Non sono state diffuse ulteriori informazioni su eventuali feriti. 

Sul posto, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della Direzione del quarto tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, sono stati registrati rapidamente 3 km di coda in aumento verso Roma. Inoltre Autostrade ha registrato in tempi brevi 4 km di coda in carreggiata opposta, dove si circola su due corsie verso Firenze. 

Chi viaggia in direzione Firenze può uscire a Incisa, seguire le indicazioni per Firenze sud, da cui è possibile rientrare in A1. Chi viaggia in direzione Roma, deve uscire a Firenze sud, seguire le indicazioni per Incisa, da cui è possibile rientrare in A1. 

Per le lunghe percorrenze da Roma verso Bologna, Autostrade consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la Ss715 Siena-Bettolle verso Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta. Per le lunghe percorrenze da Bologna verso Roma, Autostrade consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la Ss715 Siena-Bettolle verso Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Tatuaggi pericolosi? L’effetto sul sistema immunitario e i...

Dana Eden, produttrice serie Teheran trovata morta in...

Iran, Larijani: “Permetteremo ad Aiea di ispezionare siti...

Assegno unico febbraio 2026, quando verrà pagato: importi,...

Moratti: “Bastoni ha commesso simulazione ‘entusiasta’”

Svizzera, treno deraglia nel canton vallese: molti feriti

Valanga a Courmayeur, morto anche terzo sciatore

Stasera torna ‘Taratata’ con Paolo Bonolis, gli ospiti...

Carnevale, dalle maschere alle parrucche: non sicuri o...

Svolta nel caso Campana, omicidio risolto dopo 15...