News

Inchiesta su fondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –  Federica Mogherini e Stefano Sannino, fermati ieri dalle autorità del Belgio nel contesto di un’indagine avviata dalla Procura europea, sono stati rilasciati insieme ala terza persona coinvolta. Lo rende noto la stessa Procura in un comunicato.  

“Dopo essere stati interrogati dalla Polizia giudiziaria federale belga (Fgp West-Vlaanderen), i tre individui – si legge – sono stati formalmente informati delle accuse nei loro confronti. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Sono stati rilasciati, poiché non sono considerati a rischio di fuga”, evidenzia il testo. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Napoli-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

‘Gigi e Vanessa insieme’, stasera 3 dicembre: gli...

Israele: “Resti consegnati ieri da Hamas non sono...

Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Ucraina, Rubio: “Progressi nei colloqui con la Russia”....

Inter-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Chi l’ha visto, stasera 3 dicembre: il caso...

Pokrovsk, guerra per una città morta: perché Putin...

Meloni in Bahrein, oggi vertice e bilaterali per...

Russia, la flotta fantasma e il ‘caso’ Isole...