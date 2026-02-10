News

Incendio in un appartamento a Roma, evacuate 20 persone a Garbatella

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Intorno alle 10.50 i vigili del fuoco sono intervenuti al civico 13 di via Roberto De Nobili, a Garbatella, per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina. Nessuna persona è rimasta coinvolta; evacuati temporaneamente 20 inquilini residenti negli appartamenti vicini a quello bruciato, a causa del denso fumo, fino a quando non saranno terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza degli ambienti interessati al rogo. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano Cortina, Goggia scivola nella combinata femminile: “Non...

William e Kate sulle Alpi francesi, vacanza esclusiva...

Paolo Bonolis bacia Giorgia a Taratata, la reazione...

Hiv e terapie long acting, evento su organizzazione,...

Mostre, l’impressionismo: Monet e la Normandia nella sale...

Paura per Kimi Antonelli, incidente stradale a San...

Sanremo, Tiziano Ferro super ospite della prima serata

Caso medaglie rotte a Milano Cortina, il comitato:...

Salute, 86% italiani ha sofferto di stitichezza nell’ultimo...

Iran agli Usa: “Ignorare pressioni di Israele”. Netanyahu...