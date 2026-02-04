News

Incendio in casa a Massa, muore ex carabiniere. Moglie in gravi condizioni

by Adnkronos
(Adnkronos) – Un incendio divampato in un appartamento di via Armando Angelini a Massa ha provocato la morte di un uomo e il ferimento della moglie. La vittima è Carlo Dell’Amico, 61 anni, ex carabiniere nato a Carrara. La donna, trasportata d’urgenza in ospedale, sarebbe in pericolo di vita a causa di un’intossicazione da fumo. 

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più squadre, che hanno domato le fiamme dopo un lungo intervento. Le forze dell’ordine hanno gestito i soccorsi e i rilievi tecnici per cercare di chiarire l’origine dell’incendio, ancora sconosciuta. 

Durante le operazioni di soccorso, tre carabinieri hanno riportato problemi di salute: due militari sono rimasti intossicati e il terzo ha subito un trauma a un arto. Tutti e tre sono stati medicati in ospedale in codice giallo. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e capire le cause del rogo che ha devastato l’appartamento. 

cronaca

