Incendio all’alba a Napoli, morto un 55enne: salvi il fratello e la madre

(Adnkronos) – Un uomo di 55 anni è morto per un incendio scoppiato oggi all'alba a Saviano, in provincia di Napoli. Salvi l'anziana madre e il fratello. Questa mattina i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti in un'abitazione di corso Europa per un incendio. Madre e figlio, di 77 e 58 anni, al piano terra, sono stati tratti in salvo. Il secondo figlio di 55 anni, al piano superiore (dove si sarebbe verosimilmente innescato l'incendio), è stato trovato morto. Carabinieri sul posto per i rilievi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. Fiamme in spegnimento a cura dei vigili del fuoco.