News

Imprese, Vattani: “Bracco eccellenza italiana che sta investendo in Giappone”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “L’Italia che abbiamo presentato all’Expo di Osaka era non solo il racconto della nostra cultura e della nostra alta tecnologia, ma soprattutto il racconto della rete di collaborazione che lega Italia e Giappone. Parte di questa rete è il Gruppo Bracco, molto importante per l’Expo ed eccellenza italiana che investe sul Giappone. Bracco è pertanto un simbolo di questo rapporto bilaterale, in cui le scienze della vita hanno un ruolo da protagonista”. Lo ha detto Mario Vattani, ambasciatore italiano in Giappone e già commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, in occasione dell’evento ‘Bracco a fianco del sistema Italia all’Expo 2025 Osaka: un ponte di innovazione tra scienza e cultura’, organizzato a Milano per celebrare la partecipazione di successo all’esposizione universale appena conclusasi in Giappone. 

“Lo splendido padiglione, disegnato da Mario Cucinella e il calendario molto fitto di eventi – conclude – è stato resto possibile grazie alla collaborazione con il sistema delle Regioni. Sono state infatti ben 18 regioni su 20 a partecipare”. 

cultura

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Supercoppa, oggi Napoli-Milan – Diretta

Formula 1, Verstappen svela (a sorpresa) il suo...

Caso Epstein, diffuse nuove foto: ci sono anche...

Arte, Bracco: “Con Expo Osaka dato seguito ad...

È morto a 31 anni l’attore di ‘Waterloo...

Università, Marinozzi (Ucbm): “Specializzandi ortopedia in sala operatoria...

Università, Papalia (Ucbm): “Formazione in ortopedia tra tecnologia...

Università, Vadalà (Ucbm): “Ricerca e pensiero critico alla...

Donna sposata con AI, Epifani: “Relazione finta, quindi...

Bocce ferme Bce, in Borsa corre Leonardo (+4,09%),...