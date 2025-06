Impresa Boisson, centra la semifinale del Roland Garros da wild card

(Adnkronos) – Impresa di Lois Boisson che con un capolavoro record si qualifica oggi a sorpresa per la semifinale del Roland Garros 2025, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La 22enne francese, numero 361 del mondo e in tabellone grazie ad una wild card, supera la 18enne russa Mirra Andreeva, numero 6 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-3 in due ore e 10 minuti. Boisson spreca un paio di set-point nella prima frazione sul 6-5, ma nel tie-break non trema e va a segno. Nel secondo set, inanella 6 game di fila contro un'avversaria in tilt: Andreeva perde la misura dei colpi, incappa in scelte sempre più discutibili e alla fine crolla. Nella storia del torneo, mai negli ultimi 40 anni una giocatrice con una classifica così bassa era riuscita ad arrivare tra le ultime 4 del tabellone del singolare femminile. Boisson, già oggi, si garantisce la posizione numero 61 nel prossimo ranking. La Francia ritrova una propria rappresentante in semifinale dal 2011, quando l'impresa riuscì a Marion Bartoli. Domani la transalpina sarà chiamata ad una nuova impresa davanti al pubblico amico: Boisson affronterà la statunitense Coco Gauff, numero 2 del mondo e del tabellone. "Non ci sono parole per descrivere ciò che sto provando. Se sono riuscita a superare le difficoltà incredibili che ho avuto è solo grazie al sostegno del mio team", dice Boisson nell'intervista post-partita. —[email protected] (Web Info)