News

Imperia, operaio morto schiacciato da rimorchio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tragico infortunio sul lavoro questa mattina a Lucinasco, nell’entroterra imperiese. Un uomo di 56 anni è deceduto intorno alle 11 schiacciato da un rimorchio sulla strada provinciale 30. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le autorità hanno aperto un’indagine per stabilire eventuali responsabilità e chiarire le circostanze dell’infortunio. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Famiglia giovane medico ucciso: “Assoluzioni una vergogna”

Eterno Cristiano Ronaldo: a 40 anni ‘replica’ in...

Ultima tappa a Roma per vodcast ‘Mille Storie’...

Istat: “In Italia 327 omicidi nel 2024, tra...

Morto Lorenzo Buffon, aveva 95 anni. Chi era...

Ascolti tv, ‘Il Commissario Ricciardi’ su Rai 1...

Magnini a Belve cancella Pellegrini, lei si fa...

Roma, accusato di abbandono di minori: chiesta archiviazione...

Regionali Campania, Sangiuliano entra in Consiglio regionale: per...

Elezioni regionali Campania-Puglia-Veneto, ecco come si sono spostati...