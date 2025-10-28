Il principe Andrea ospitò Epstein, Maxwell e Weinstein al Royal Lodge

(Adnkronos) – Il principe Andrea ospitò Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell e Harvey Weinstein al Royal Lodge, la sua residenza privata nel parco del Castello di Windsor. Il discutibile terzetto – riporta la Bbc – visitò la villa in occasione del ballo in maschera per il diciottesimo compleanno della figlia del fratello di re Carlo, Beatrice, nel 2006, due mesi dopo che negli Stati Uniti era stato emesso un mandato di arresto nei confronti di Epstein per violenza sessuale su minore. In precedenza era stato riferito che Epstein, Maxwell e Weinstein avevano visitato il Castello di Windsor per l'evento, ma non che fossero stati ospitati nella casa privata di Andrea, al momento in trattativa con i rappresentanti di re Carlo per lasciare la residenza di 30 stanze per la quale non paga alcun affitto. Si ritiene che Epstein, Maxwell e Weinstein abbiano visitato la Royal Lodge prima della festa principale, che si svolse nelle sale di rappresentanza del Castello di Windsor e che comprese un ricevimento con champagne e un banchetto. La Royal Lodge è di proprietà della Crown Estate, l'immobiliare del monarca gestita in modo indipendente, i cui profitti vanno al Tesoro. Quando nel 2019 la Bbc chiese perché avesse invitato Epstein al diciottesimo compleanno della figlia, due mesi dopo l'emissione del mandato di arresto negli Stati Uniti, il duca di Edimburgo rispose: "Certamente non ero a conoscenza di cosa stesse succedendo negli Stati Uniti quando fu invitato e non ne ero a conoscenza finché i media non se ne sono occupati, perché non ne aveva mai parlato". Epstein venne arrestato dalla polizia in Florida otto giorni dopo la festa. Andrea ha rinunciato ai suoi titoli all'inizio di questo mese, dopo che sono emersi altri dettagli sui suoi legami con Epstein in seguito alla pubblicazione postuma delle memorie di Virginia Giuffre, nelle quali la donna morta suicida afferma di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con il principe in tre diverse occasioni, tra cui una volta con Epstein e "altre otto ragazze". Andrea, che ha raggiunto un accordo finanziario con la signora Giuffre nel 2022, ha ripetutamente negato qualsiasi illecito. Nel 2019, ha dichiarato a Bbc Newsnight di non ricordare "affatto" di aver incontrato la signora Giuffre e che "non hanno mai avuto alcun tipo di contatto sessuale". Sembra che Epstein e la compagna Ghislaine Maxwell fossero ospiti abituali delle residenze reali tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Un'immagine della coppia a Balmoral, la tenuta privata della famiglia reale nelle Highlands, è stata diffusa dai pubblici ministeri durante il processo alla Maxwell per traffico sessuale. Si ritiene che sia stata scattata nel 1999, quando Andrea avrebbe invitato la coppia a soggiornare nel castello scozzese. Nel 2000, Epstein fu ospite al Castello di Windsor e il principe organizzò un evento per il compleanno della Maxwell a Sandringham, la residenza privata di campagna del monarca nel Norfolk. Ghislaine Maxwell visitò Buckingham Palace nell'ambito di un tour privato nel 2002. Una foto che la ritrae seduta sul trono del monarca accanto all'attore Kevin Spacey è stata ottenuta dal Daily Telegraph quasi due decenni dopo. Si pensa che il tour sia stato organizzato dal principe Andrea, ma che in quell'occasione Jeffrey Epstein non ci fosse. Andrea ha confermato di aver viaggiato sul jet privato di Epstein, di aver soggiornato sulla sua isola privata, nella sua villa di Palm Beach e di aver visitato la casa di Ghislaine Maxwell a Belgravia, a Londra. Epstein si è suicidato in una cella di un carcere di New York nell'agosto 2019, mentre era in attesa del processo per accuse di traffico sessuale. Nel 2009, aveva raggiunto un patteggiamento con i pubblici ministeri dopo che i genitori di una ragazza di 14 anni avevano riferito alla polizia in Florida che Epstein aveva molestato la loro figlia nella sua casa di Palm Beach. La Maxwell sta attualmente scontando una pena detentiva di 20 anni negli Stati Uniti per aver reclutato e trafficato quattro ragazze adolescenti perché Epstein ne abusasse sessualmente. Weinstein è stato condannato per aggressione sessuale dai tribunali di New York e Los Angeles, ma ha ottenuto un nuovo processo per alcune delle sue condanne.

