Il Premio Giovanni Spadolini al Nobel Giorgio Parisi

(Adnkronos) – "La cultura scientifica e quella umanistica non sono mondi separati. Sono facce diverse della stessa realtà. E anche gli scienziati, come tutti gli intellettuali, hanno un dovere civile: partecipare alla vita politica e contribuire al bene comune". Con queste parole Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021, ha acceso i riflettori sul rapporto tra sapere e responsabilità sociale, ricevendo a Castiglioncello (Livorno), il Premio di Cultura Politica 'Giovanni Spadolini', giunto alla sua ventesima edizione. Un messaggio chiaro, diretto, pronunciato in un momento storico in cui la scienza viene spesso messa in discussione e ostacolata: "Negli Stati Uniti – ha detto Parisi – stiamo assistendo a casi in cui l'amministrazione blocca ricerche promettenti per motivi ideologici. Ma la scienza ha un grande punto di forza: è verificabile. Se uno scienziato mente, lo si scopre in fretta. Ed è proprio per questo che va difesa, valorizzata e portata al centro del dibattito pubblico". Il riconoscimento, promosso dal Comune di Rosignano Marittimo in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, assume quest'anno un significato particolarmente simbolico: ricorre, infatti, il centenario della nascita di Giovanni Spadolini, lo statista fiorentino che fece di Castiglioncello la sua casa dell'anima. "Premiare Giorgio Parisi – ha sottolineato Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione – significa onorare nel modo più alto il legame tra cultura, scienza e impegno civile, che fu il filo conduttore della vita di Spadolini". A consegnare il premio è stato il sindaco di Rosignano Marittimo, Claudio Marabotti, che ha ricordato con emozione il legame profondo tra Spadolini e la costa toscana, amata fin da bambino e mai abbandonata. Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. A rendere ancora più speciale la cerimonia, ospitata nell'anfiteatro del parco del Castello Pasquini, è stato anche l'intervento di Poste Italiane, che ha presentato in anteprima il francobollo celebrativo per il centenario della nascita di Spadolini, accompagnato da uno speciale annullo filatelico dedicato proprio al ventennale del Premio. Nel motivare il riconoscimento a Parisi, la giuria lo ha definito "esempio luminoso dell'Italia della ragione": un omaggio alla sua instancabile attività scientifica, ma anche al suo impegno nel portare la voce della scienza nel cuore della società.