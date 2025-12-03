Il ladro di liquori è un procione, si ubriaca in negozio e sviene

(Adnkronos) – Un procione ubriaco ha seminato il caos in un negozio di liquori della Virginia, negli Stati Uniti, prima di essere trovato svenuto nel bagno dai dipendenti dell’Ashland Abc Store. Lo staff, all’arrivo nel negozio, ha trovato bottiglie rotte e alcol sparso sul pavimento, temendo inizialmente un furto. Durante il controllo dei locali, però, è stato scoperto l’inaspettato autore del disastro: un procione disteso a faccia in giù tra il cestino e il water.

L’Hanover County Animal Protection and Shelter ha confermato l’intervento di Samantha Martin, agente al controllo degli animali, che si è trovata davanti a “una scena caotica”. “Il ‘sospetto’ aveva fatto irruzione nel negozio, messo a soqquadro diversi scaffali e poi si era addormentato nel bagno – ha scritto l’associazione sui social – Il sospetto? Un procione molto ubriaco”. Secondo quanto ricostruito, l’animale sarebbe entrato passando attraverso una mattonella rotta del controsoffitto e ha iniziato a rompere bottiglie e a bere gli alcolici. “È caduto dal soffitto e ha dato inizio a un vero e proprio delirio alcolico”, ha raccontato Samantha, secondo quanto riferito dal sito del Telegraph.

Il procione non riportava ferite, “se non forse una sbornia e qualche cattiva scelta di vita”, hanno scherzato i dirigenti dell’associazione. Dopo essere stato recuperato e lasciato riposare per smaltire l’ubriacatura, l’animale è stato liberato. “L’agente Martin ha messo in salvo il nostro bandito mascherato e lo ha trasportato al rifugio per fargli smaltire la sbornia prima dell’interrogatorio”, ha scritto l’associazione su Facebook, ringraziando Samantha per aver gestito la scena “con professionalità e buonumore”.

internazionale/esteri

