Il fratello di Zverev: “Vita dura? Lo è per i bambini in Africa, non per lui…”

(Adnkronos) – "Sta bene, è la prima volta che lo sento parlare così. La sua vita è difficile? I bambini in Africa stanno peggio". Mischa Zverev, ex tennista e fratello di Alexander Zverev, risponde così alle parole del tedesco, diventate virali dopo l'eliminazione nel primo turno di Wimbledon 2025 contro il francese Rinderknech. Il numero 3 del ranking aveva parlato in questi termini del suo momento dopo la sconfitta: "Non mi sono mai sentito così vuoto. Mi sento solo, devo risolvere i problemi con me stesso. La causa della sconfitta? Direi più mentale. A volte mi sento molto solo là fuori, faccio fatica. Sto cercando di trovare il modo di uscire da questo buco, ma continuo a starci dentro. Mi sento solo nella vita e non è piacevole". Mischa ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Prime Video: "Ha perso ed è triste, ci sta. È deluso, ma fa parte del gioco. Non gli manca nulla, mentre negli ultimi anni si era infortunato. È la prima volta che lo sento parlare così. In questi giorni abbiamo parlato e mi sembrava stesse bene. Ci siamo confrontati, ma stava bene. La vita nel tour è dura, è noto, ma credo che sia più complicata per i bambini in Africa. Non per un tennista professionista che gioca a Wimbledon". —[email protected] (Web Info)