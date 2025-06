Ikea, Gardini: “Ogni anno 7 milioni di visitatori a Roma”

(Adnkronos) – "25 anni è un traguardo importante per noi. Oggi è un giorno speciale per Ikea Italia nella piazza di Roma". Lo ha dichiarato Ivan Gardini, market manager di Ikea a Roma, in occasione dei 25 anni dello storico brand svedese nella capitale, celebrati con un evento nello store di Porta di Roma. "Festeggiamo l’apertura del primo punto vendita ad Anagnina e i 20 anni dello store di Porta di Roma. Festeggiamo un sodalizio con una comunità e un territorio che ci hanno accolto sin da subito e che hanno sposato la nostra formula: quella di voler migliorare la vita a casa delle persone, con un assortimento accessibile, di buon design e sostenibile. In questi anni abbiamo raccolto interesse ed entusiasmo del pubblico romano che ci ha spinto a continuare a investire su questa piazza così importante. Questa giornata la dedichiamo ai nostri clienti e ai nostri collaboratori, quasi 1000 persone che ogni anno hanno accolto quasi 7 milioni di visitatori". —[email protected] (Web Info)