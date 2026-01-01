I grandi anniversari del 2026, da Agatha Christie a San Francesco

(Adnkronos) –

Il 2026 sarà un anno ricco di ricorrenze che attraversano storia, letteratura, arte, musica e politica. Tra i grandi anniversari troviamo 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, 50 anni dalla morte di Agatha Christie, 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, Richard Matheson ed Ed McBain, il bicentenario della morte di Thomas Jefferson, e 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Non mancano celebrazioni nel mondo musicale e della moda, dai 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, Prince, Leonard Cohen e George Michael, fino ai 90 anni dalla nascita di Yves Saint-Laurent. Ma il calendario del 2026 celebra anche eventi storici che hanno cambiato il mondo, dalle missioni spaziali alle rivoluzioni politiche e ai trattati fondamentali.

10 gennaio – 10 anni dalla morte di David Bowie, icona della musica pop/rock e della cultura pop globale;

12 gennaio – 50 anni dalla morte di Agatha Christie, autrice inglese di 66 romanzi polizieschi e 14 raccolte di racconti;

12 gennaio – 150 anni dalla nascita di Jack London, scrittore americano noto per romanzi e racconti d’avventura;

12 gennaio – 100 anni dalla pubblicazione di ‘Uno, nessuno e centomila’ di Luigi Pirandello, opera fondamentale sulla tematica dell’identità.

19 febbraio – 150 anni dalla nascita di Constantin Brâncuși, pioniere del Modernismo nella scultura e fotografia.

20 febbraio – 100 anni dalla nascita di Richard Matheson, scrittore statunitense di narrativa fantastica e horror, influente su cinema e tv

24 marzo – 100 anni dalla nascita di Dario Fo, drammaturgo, attore e regista italiano, premio Nobel per la Letteratura nel 1997, noto per la satira sociale e politica nelle sue opere teatrali

21 aprile – 10 anni dalla morte di Prince, cantante, musicista e produttore americano, icona del pop e del funk

26 maggio – 100 anni dalla nascita di Miles Davis, trombettista jazz e compositore tra i più influenti del XX secolo.

1 giugno – 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, attrice e sex symbol americana, protagonista di film celebri come “Gli uomini preferiscono le bionde”.

4 luglio – 200 anni dalla morte di Thomas Jefferson, terzo presidente Usa, autore della Dichiarazione d’Indipendenza.

25 luglio – 40 anni dalla morte di Vincente Minnelli, regista americano noto per i musical e pioniere della cinematografia del XX secolo.

1 agosto – 90 anni dalla nascita di Yves Saint-Laurent, stilista francese, maestro della moda contemporanea.

5 settembre – 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, leader dei Queen e icona rock britannica.

3 ottobre – 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, fondatore dell’Ordine Francescano, figura religiosa e culturale di rilevanza universale.

15 ottobre – 100 anni dalla nascita di Ed McBain, autore della serie dell”87° Distretto’, innovatore del genere poliziesco.

7 novembre – 10 anni dalla morte di Leonard Cohen, cantautore e poeta canadese, tra folk e soft rock.

21 novembre – 150 anni dalla nascita di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo, pioniere del Novecento italiano.

24 novembre – 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, autore di “Le avventure di Pinocchio”, un classico della letteratura italiana.

10 dicembre – 90 anni dalla morte di Luigi Pirandello, drammaturgo e narratore italiano, Premio Nobel per la letteratura.

10 dicembre – 100 anni dal conferimento del Premio Nobel della Letteratura a Grazia Deledda, riconoscimento alla celebre autrice sarda, premio consegnato nel 1927.

25 dicembre – 10 anni dalla morte di George Michael, cantante pop britannico e membro degli Wham!, ricordato anche per il suo impegno filantropico.

29 dicembre – 100 anni dalla morte di Rainer Maria Rilke, poeta e scrittore di lingua tedesca, figura fondamentale della poesia europea del Novecento.

