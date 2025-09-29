News

‘I Fatti Vostri’ quando va in onda? Il motivo dello slittamento

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nessun mistero dietro il rinvio della trasmissione 'I Fatti Vostri', la cui nuova stagione debutterà il prossimo 6 ottobre con al timone Anna Falchi e Flavio Montrucchio. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti Rai, il motivo dello slittamento di una settimana (era inizialmente previsto per oggi, 29 settembre), è dovuto ad un rinnovo dell'allestimento scenografico, che ha richiesto più tempo, e ad alcune novità nel meccanismo del gioco. Nessun 'problema', dunque, come riportato da alcuni media, tra i conduttori o sull'organizzazione del programma.  Il posticipo del debutto di stagione della storica trasmissione di Rai2, condotta per il quinto anno da Anna Falchi quest'anno affiancata dalla new entry Flavio Montrucchio, aveva creato un po' di suspence sui social e tra i telespettatori fan del programma, inducendo alle più disparate ipotesi sulle possibili motivazioni, e portando l'hastag della trasmissione in tendenza su Google Trends.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Regionali Marche, iniziato lo spoglio. Exit poll: Acquaroli...

Musetti si ritira a Pechino, cos’è successo durante...

Asma grave, rinosinusite cronica e poliposi, studio conferma...

Caso Garlasco, il legale: “Non c’è prova dei...

Gaza, quale sarà il suo futuro dopo la...

Sinner-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in...

La Global Sumud Flotilla naviga verso Gaza, dalla...

A Gorizia ‘Sul confine della pace’, da Rubens...

Modi scrive la prefazione di “Io sono Giorgia”....

Ucraina, la Polonia avverte: “Questa guerra è anche...