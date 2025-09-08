News

Heathrow, evacuata parte dell’aeroporto: “Possibile incidente con materiali pericolosi”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti per un "possibile incidente con materiali pericolosi" all'aeroporto londinese di Heathrow. Lo riportano i media britannici, precisando che sul posto sono state inviate squadre specializzate per effettuare una valutazione.  
Una parte dell'aeroporto è stata evacuata a scopo precauzionale in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. "L'intervento è stato richiesto per la prima volta alle 17:01 e squadre provenienti da Feltham, Heathrow, Wembley e dalle stazioni dei vigili del fuoco limitrofe sono state inviate sul posto". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Israele-Italia, oggi qualificazioni Mondiali – Il match in...

Mps conquista Mediobanca: adesioni oltre il 62%

Eredità Agnelli, procura: si alla messa alla prova...

Calabria, Lucano incandidabile ed escluso da liste Avs:...

Investe e uccide pedone, scarcerato il poliziotto Giusto...

Francia, cade il governo: Bayrou non ottiene fiducia...

Francia, Darnis (Luiss): “Bayrou ha commesso errore tattico,...

A Rivalta i funerali di Armani, il parroco:...

Venezia 82, da Jarmusch a Rosi: i film...

Stato dell’Unione 2025, il discorso di von der...