Hamilton, incidente a Monaco: colpisce le barriere e una gomma si stacca – Video

(Adnkronos) –

Incidente per Lewis Hamilton nella terza sessione di prove libere del Gp di Monaco. Il pilota della Ferrari oggi, sabato 24 maggio, è finito contro le barriere del circuito cittadino del Principato, dove domenica 25 maggio andrà in scena il Gran Premio, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Proprio a pochi minuti dal termine della sessione, quando Hamilton stava provando a migliore i propri tempi, fin qui deludenti, l'inglese ha preso male una curva provocando anche alcuni danni alla macchina. Lewis infatti, dopo aver sbagliato l'ingresso in curva, ha percorso qualche metro incollato alle barriere, e questo ha provocato il distaccamento di una gomma e alcuni danni alla fiancata della sua SF-25. Nessun problema invece per il pilota, che si è subito rivolto al muretto Ferrari via radio: "Ragazzi, ho colpito il muro… scusate". —[email protected] (Web Info)