Hamilton, dubbi sul futuro in Ferrari? Lewis: “Sono qui per restare a lungo”

(Adnkronos) –

Quale sarà il futuro di Lewis Hamilton alla Ferrari? Il pilota inglese è reduce da un inizio di stagione complicato con la Rossa, confermato anche nell'ultimo Gran Premio di Spagna, dove ha chiuso al sesto posto. Tifosi e appassionati si stanno quindi interrogando sulla scelta di affidare il sedile a fianco di Leclerc all'ex Mercedes, e negli ultimi giorni si stanno rincorrendo diversi rumors che vorrebbero il 7 volte campione del mondo lontano da Maranello. Ma sebbene l'esperienza di Hamilton in Ferrari fatichi a decollare, Lewis non ha alcuna voglia di mollare. "La situazione viene dipinta all’esterno in modo ben più negativo di quanto è in realtà, e per tutti quelli che scrivono su di me: ho appena iniziato, e sono qui per restare a lungo. Nessun dubbio", ha detto Hamilton nella conferenza stampa alla vigilia del Gp del Canada, in programma domenica 15 giugno, con le prove libere che inizieranno già oggi, venerdì 13. Hamilton ha anche commentato le voci che vorrebbero il team principal Frederic Vasseur prossimo all'addio: "Io adoro lavorare con Vasseur, è il motivo per cui sono qui e vogliamo proseguire insieme. Ha il mio pieno supporto". Poi un augurio per il Gp di Montreal: "Un buon weekend mi farebbe sicuramente bene, ma non sono disperato. Vogliamo solo tornare a vincere”. —[email protected] (Web Info)