News

Hamilton, da una Rossa… all’altra per il Gp di Monza: Lewis arriva all’Autodromo in Ducati

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Lewis Hamilton si è calato in pieno nel clima da favola del Gp di Monza. Il sette volte campione del mondo, al suo primo Gran Premio d'Italia con la Ferrari, si è palesato in mattinata all'Autodromo in un modo particolare. Iconico. E soprattutto, 'italiano' al 100 %. Il pilota britannico è arrivato al circuito in moto, accompagnato dal boato di migliaia di tifosi. E non ha scelto una moto qualunque, ma una Ducati. Da una Rossa all'altra, mantenendo lo spirito che da anni accende i supporter italiani del motorsport. Oggi, Lewis è atteso dalla terza sessione di libere, ma soprattutto dalle qualifiche del Gp d'Italia. Per confermare i buoni segnali dati ieri, con il miglior tempo nella prima sessione di libere e il quinto nella seconda.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner, agli Us Open anche il tifo di...

Ragaini (Banca Generali): “Dalla stabilità politica deriva una...

Centrodestra cresce, Fratelli d’Italia primo partito: il rapporto...

MotoGp Catalogna, Alex Marquez in pole: Bagnaia parte...

Napoli capitale della bellezza sicura, dal 12 al...

Dombrovskis: “Avanti con tutto supporto possibile all’Ucraina”

Gaza City, Idf ai cittadini: “Spostatevi a sud...

Cernobbio, Mattarella: “L’Europa è necessità e responsabilità”

Armani, aperta camera ardente: centinaia in coda per...

Ucraina, Zelensky rilancia: “Io a Mosca? Venga Putin...