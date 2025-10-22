Guzzetti (Assilea): “Leasing motore di sviluppo per l’economia reale”

(Adnkronos) – "Il leasing continua a essere un motore di sviluppo per l'economia reale, sostenendo investimenti, innovazione e transizione produttiva. Se guardiamo i singoli comparti, la crescita è diffusa". Lo ha affermato oggi il presidente di Assilea, Paolo Guzzetti, aprendo il Salone del Leasing 2025, in corso a Milano. "Nei primi 9 mesi del 2025 il leasing si conferma come principale strumento finanziario delle piccole e medie imprese per investire, innovare e crescere – ha poi sottolineato Guzzetti -. Abbiamo registrato una crescita del 5,2%, con volume di nuove operazioni vicino ai 26 miliardi di euro". Il giudizio sulla legge di bilancio è "positivo. Il primo elemento importante è il provvedimento sul super ammortamento – ha aggiunto intervenendo all'apertura del Salone del Leasing 2025, in corso a Milano -. Il secondo dato positivo è il credito d’imposta Zes previsto per gli anni 26-27-28, una misura molto utilizzata nel 2025 anche attraverso il leasing. Il suo rinnovo, con stanziamenti sopra i 4 miliardi euro, è una scelta strategica per sviluppo aree svantaggiate".

—[email protected] (Web Info)