News

Guillaume Bianchi presto papà, l’annuncio dello schermidore

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Dopo la medaglia olimpica di un anno fa, lo schermidore Guillaume Bianchi sta per realizzare un nuovo sogno: diventare papà. Su Instagram l'annuncio dell'atleta, con una foto 'pancia a pancia' di fronte alla moglie,Valentina Vivio. "Precisamente un anno fa – si legge sul social – scrivevo su un post appena tornato dalle Olimpiadi che il mio (nostro) prossimo obbiettivo sarebbe stato diventare genitori. Erano passati meno di due mesi dall’aborto, quindi ero consapevole più che mai di quanto fosse difficile porsi questo obiettivo. Sappiamo perfettamente che è ancora lunga, ma piano piano stiamo iniziando a metabolizzare, stiamo iniziando ad apprezzare quello che ci sta accadendo. Non dico altro perché come ogni sportivo che si rispetti sono molto superstizioso, e quindi concludo solo dicendo… Enea siamo veramente impazienti di conoscerti". Classe 1997, Guillaume Bianchi è uno schermidore romano. Nel 2022 ha vinto l'oro ai Mondiali del Cairo e agli Europei di Antalya nella gara a squadre di fioretto, mentre a Parigi 2024 ha vinto la medaglia d'Argento nella gara a squadre. Da settembre 2022 è sposato con Valentina Vivio, ora incinta del loro piccolo Enea. "Un nome da eroe… come un vero Bianchi che si rispetti!", ha commentato su Instagram il profilo ufficiale degli atleti azzurri, Italian Team.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

New York, un ragazzo di 17 anni apre...

Dal dolore alla rinascita, Francesca Michielin: “Festeggio due...

Burnley-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Manchester United-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla...

Vesuvio in fiamme, vasto incendio nel parco nazionale:...

Sinner-Galan oggi a Cincinnati: orario, precedenti e dove...

Caldo e afa, 4 giorni di fuoco con...

Ludovic Tézier trionfa all’Arena di Verona

Trump-Putin, incontro il 15 agosto in Alaska. Zelensky:...

Nagasaki 80 anni dopo: “Sia l’ultima città a...