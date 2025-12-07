Guerra Ucraina-Russia, Kellogg: “Accordo davvero vicino”

(Adnkronos) – E’ “davvero vicino” un accordo per porre fine al conflitto innescato dall’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina avviata nel febbraio di tre anni fa. Parola di Keith Kellogg, inviato per l’Ucraina di Donald Trump, secondo il quale si tratta di risolvere la questione del futuro del Donbass e della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in mano alle forze russe dal marzo 2022. “Se sei un militare – ha detto durante il Reagan National Defense Forum – sai che gli ultimi dieci metri per arrivare all’obiettivo sono sempre i più difficili. E’ lì che si concentrano gli attriti. Credo siamo negli ultimi dieci metri”.

“Penso tutto si riduca a un paio di questioni”, ha affermato, citando il Donbass e Zaporizhzhia e aggiungendo che “se si risolveranno questi due punti, il resto si risolverà abbastanza bene”. E ha insistito nel ritenere che un accordo sia “molto vicino”.

Per Kellogg, il conflitto in Ucraina “è senza precedenti” dalla Seconda Guerra Mondiale e “Russia e Ucraina, insieme, contano più di due milioni” di perdite. Ha parlato di “bilanci orribili”, in assenza, da mesi, di dati confermati da Kiev e Mosca, e ribadito che “è necessario porre fine al conflitto”.

