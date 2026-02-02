News

Guardia giurata spara alla moglie nel Beneventano: la donna è grave

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Avrebbe sparato più volte alla moglie con un fucile a Sant’Arcangelo Trimonte nel Beneventano. Fermata una guardia giurata di 37 anni per tentato omicidio. La donna di 45 anni è ricoverata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento. È rimasta ferita ad una spalla e al fianco ed è stata operata. Dopo essere stata colpita la donna ha avuto la forza di fare una telefonata alla sorella per chiedere aiuto.  

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, i due coniugi erano in fase di separazione e potrebbe esserci questa decisione alla base dell’ultima lite, sfociata nel tentato femminicidio di questa mattina. Il 37enne è attualmente in stato di fermo in caserma, in attesa di essere interrogato e delle decisione del pm. Nel frattempo, i carabinieri hanno effettuato i rilievi nell’abitazione e sequestrato le due automobili della coppia. 

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Buonfiglio: “Milano Cortina al via, sport costruisca ponti”....

Audero dopo essere stato colpito dal petardo: “Poteva...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S...

Milano Cortina, Mattarella: “Olimpiadi evento universale, chiediamo rispetto...

Serie A, Udinese-Roma 0-0 – Diretta

Pedopornografia, due arresti e 4 indagati: c’è anche...

 

Roma, quartieri est senza acqua: lunghe file alle...

Casper Ruud è diventato papà, il ‘regalo’ dopo...

Crans-Montana, a Bella Ma’ gli amici delle vittime...