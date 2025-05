Gruppo Pattern torna nello spazio con polo firmate Laura Theiss

(Adnkronos) – Continua la collaborazione tra il Gruppo Pattern – tramite Dyloan Bond Factory, azienda di innovazione e produzione di capi finiti e prodotti semi-finiti del Gruppo – e la fashion designer Laura Theiss per Esa (the European Space Agency). Per la seconda volta, l’azienda abruzzese con sede a Chieti ha realizzato le polo high-tech che verranno utilizzate dagli astronauti di Esa per le prossime missioni nello spazio. Theiss, nota per aver collaborato in passato con marchi del lusso, ha scelto nuovamente di realizzare le polo per Esa con Dyloan Bond Factory. Nel 2022 ha progettato per la prima volta il capo per l’astronauta Matthias Maurer, che l’ha indossato per sei mesi nel corso della missione sulla Stazione Spaziale Internazionale e che, ancora oggi, continua a indossare nel corso delle interviste. Dyloan Bond Factory, che ha compiuto in questi ultimi mesi un cambio di passo strategico, è oggi l’esempio di una visione evolutiva della manifattura contemporanea in cui tutte le fasi produttive sono internalizzate in una piattaforma integrata e flessibile. Questo nuovo approccio è evidente nella cura dei dettagli e nell’attitudine alla costante innovazione tecnologica, elemento evidente ad esempio nel logo Esa stampato in 3D Stratasys. A caratterizzare i capi, inoltre, le strisce di tape Framis Italia, ispirate alle uniformi dei piloti, direttamente termosaldate sulle maniche e sulla parte posteriore delle polo. Ciascuna polo presenta, tra l’altro, una customizzazione con il nome dell’astronauta, la bandiera del proprio paese d’origine e un codice Qr che rimanda al sito web dell'Esa, permettendo un'interazione diretta tra gli astronauti e il pubblico. L’attenzione nei confronti degli astronauti è l’elemento cardine di un capo che coniuga estetica con funzionalità, eleganza con praticità. —[email protected] (Web Info)