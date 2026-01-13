Groenlandia, deputato repubblicano presenta disegno di legge per annessione a Usa

(Adnkronos) – Un disegno di legge per annettere la Groenlandia e trasformarla nel 51mo stato degli Usa. E’ la proposta sottoposta dal deputato repubblicano Randy Fine alla Camera dei Rappresentanti di Washington , primo atto ‘ufficiale’ nei confronti del territorio semi-autonomo che attualmente fa parte della Danimarca. La proposta – spiega Fine – è legata al fatto che Washington “non può permettere a potenze avversarie di acquisire influenza su una delle regioni strategicamente più importanti del mondo”.

“La Groenlandia non è un avamposto remoto che possiamo ignorare; è una risorsa vitale per la sicurezza nazionale”, ha dichiarato Fine in un comunicato stampa pubblicato sul suo sito web del Congresso, sottolineando che “chiunque controlli la Groenlandia controlla le principali rotte di navigazione artiche e l’architettura di sicurezza che protegge gli Stati Uniti”. “Gli Stati Uniti non possono lasciare questo futuro nelle mani di regimi che disprezzano i nostri valori e cercano di minare la nostra sicurezza”, ha aggiunto. “Per troppo tempo, la leadership americana è rimasta a guardare mentre i nostri avversari intaccavano il nostro predominio geopolitico”, ha continuato il deputato Fine. Per l’esponente repubblicano “Cina e Russia continuano ad espandere aggressivamente la loro presenza nella regione, mentre anni di politiche deboli sotto l’amministrazione Joe Biden hanno eroso la posizione strategica degli Stati Uniti”.

Il Greenland Annexation and Statehood Act autorizza la Casa Bianca a intraprendere qualsiasi azione necessaria per annettere o acquisire la Groenlandia come territorio degli Stati Uniti. La legge richiede inoltre la presentazione al Congresso di un rapporto completo che delinei le modifiche alla legge federale necessarie per ammettere definitivamente la Groenlandia come stato ufficiale degli Stati Uniti.

Per Fine questo disegno di legge “proteggerà la nostra patria, garantirà il nostro futuro economico e garantirà che l’America, non la Cina o la Russia, stabilisca le regole nell’Artico. Ecco cosa significano la leadership e la forza americana.”

Il disegno di legge è arrivato alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti poche ore dopo che il Primo Ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, aveva sostenuto che il territorio insulare fa parte della Danimarca, sostenendo la cooperazione con la NATO per “difendere l’isola”, e dopo che il Presidente degli Stati Uniti aveva ribadito il suo desiderio di annettere il territorio.

La questione ha suscitato allarme in Europa, una situazione aggravata dall’ambasciatore russo in Danimarca, Vladimir Barbin, che lunedì ha espresso il suo sostegno all’indipendenza della Groenlandia, affermando che l’isola “non vuole far parte degli Stati Uniti, ma nemmeno della Danimarca”.

