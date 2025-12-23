News

Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione pro-Pal

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’attivista svedese che si batte contro i cambiamenti climatici, Greta Thunberg, è stata arrestata a Londra durante una manifestazione a sostegno del gruppo Palestine Action, messo al bando dal governo britannico. Lo hanno annunciato le organizzazioni Defend Our Juries e Prisoners for Palestine. 

“Greta Thunberg teneva in mano un cartello con la scritta ‘Sostengo i detenuti di Palestine Action. Mi oppongo al genocidio’ “, ha dichiarato un portavoce di Defend Our Juries, aggiungendo che l’attivista è stata “arrestata ai sensi della legislazione antiterrorismo del Regno Unito”. 

All’inizio di luglio Palestine Action è stata aggiunta all’elenco delle organizzazioni “terroristiche” del Regno Unito a seguito di atti vandalici perpetrati dai suoi attivisti, alcuni dei quali sono attualmente detenuti e hanno iniziato uno sciopero della fame. Il sostegno all’organizzazione è punibile con una pena detentiva fino a sei mesi. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Calenda contro Benigni: “Suo discorso banale, la resistenza...

C’è posta per te, torna il people show...

Giulia De Lellis, niente foto social della figlia...

Ballando, Lucarelli: “D’Urso narcisista”. E la paragona a...

‘Cena di Natale. La festa della cucina italiana’,...

Tumori, 4.700 casi l’anno con mutazione Brca, oncologi:...

Famiglia nel bosco, da giudici incarico per verificare...

Il pisolino come alleato del cuore: la lezione...

Caso Corona-Signorini, esposto Codacons a procura, Agcom e...

Manovra, la protesta dell’opposizione in Senato: cartelli e...