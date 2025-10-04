Gp Singapore, Russell in pole davanti a Verstappen. Hamilton sesto, poi Leclerc

(Adnkronos) –
George Russell conquista la pole position del Gp di Singapore oggi sabato 4 ottobre. L'inglese della Mercedes gira in 1'29"158, nuovo record della pista, precedendo l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'29"340) e il leader del mondiale, l'australiano della McLaren Oscar Piastri (1'29"524). Quarto posto per l'italiano della Mercedes Kimi Antonelli (1'29"537) che si lascia alle spalle l'inglese della McLaren Lando Norris (1'29"586) e le due Ferrari, con l'inglese Lewis Hamilton (1'29"688) sesto davanti al monegasco Charles Leclerc (1'29"784). Ecco la griglia di partenza del Gp di Singapore di domani, domenica 5 ottobre:
1. George Russell (Mercedes)
2. Max Verstappen (Red Bull) 3. Oscar Piastri (McLaren) 4. Kimi Antonelli (Mercedes) 5. Lando Norris (McLaren)
6. Lewis Hamilton (Ferrari)
7. Charles Leclerc (Ferrari)
8. Isack Hadjar (Racing Bulls) 9. Oliver Bearman (Haas) 10. Fernando Alonso (Aston Martin) 11. Nico Hülkenberg (Sauber) 12. Alexander Albon (Williams) 13. Carlos Sainz (Williams) 14. Liam Lawson (Racing Bulls) 15. Yuki Tsunoda (Red Bull) 16. Gabriel Bortoleto (Sauber) 17. Lance Stroll (Aston Martin) 18. Franco Colapinto (Alpine) 19. Esteban Ocon (Haas) 20. Pierre Gasly (Alpine)
