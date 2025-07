Gp Silverstone, Verstappen pole e Ferrari in terza fila

(Adnkronos) – Max Verstappen in pole position del Gp di Silverstone. Il pilota olandese della Red Bull oggi 5 luglio è il più veloce nelle qualifiche con un giro in 1'24''892. Verstappen partirà in prima fila nel 12esimo appuntamento del Mondiale e sarà affiancato dalla McLaren dell'australiano Oscar Piastri (1'24''995), che scatta in seconda posizione. In seconda fila, la McLaren del britannico Lando Norris (1'25''010) e la Mercedes del britannico George Russell (1'25''029). Le Ferrari dell'inglese Lewis Hamilton (1'25''095) e del monegasco Charles Leclerc (1'25''121) si piazzano al quinto e sesto posto: domani scatteranno dalla terza fila. —[email protected] (Web Info)