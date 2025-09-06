News

Gp Monza, Norris vola davanti a Leclerc nella terza sessione di libere. Hamilton insegue

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Lando Norris centra il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gp di Monza, trovando il giro veloce in 1:19.331. Il britannico della McLaren chiude davanti a un grande Charles Leclerc, secondo con la sua Ferrari in 1:19.352 grazie a un ultimo tentativo fenomenale, in cui il monegasco ha sfruttato la gomma soft montata per attaccare la prestazione. Terzo tempo per Oscar Piastri su McLaren, poi Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) e Gabriel Bortoleto (Sauber). Settima l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, nona la Mercedes di Kimi Antonelli. 
Alle 16 si torna in pista per le qualifiche.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Vibo Valentia, cede trave in parco giochi: grave...

Pensioni, Calderone: “Lavorare per ampliare le condizioni per...

Sinner e Alcaraz, agli Us Open la solita...

Covid Italia, aumentano i casi: oltre 2mila in...

Sinner, agli Us Open anche il tifo di...

Ragaini (Banca Generali): “Dalla stabilità politica deriva una...

Centrodestra cresce, Fratelli d’Italia primo partito: il rapporto...

Hamilton, da una Rossa… all’altra per il Gp...

MotoGp Catalogna, Alex Marquez in pole: Bagnaia parte...

Napoli capitale della bellezza sicura, dal 12 al...