Gp Montreal, trionfa Russell davanti a Verstappen. Ferrari, strategia flop con Leclerc

(Adnkronos) – Grande prestazione della Mercedes con George Russell che oggi, domenica 15 giugno, ha conquistato la vittoria nel Gp di Montreal davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, al primo podio in carriera in F1 (nel suo decimo Gp, a 18 anni e 4 mesi). Quarta la McLaren di Oscar Piastri, che vince il duello con Lando Norris (nel tentativo di sorpasso al compagno di squadra, il pilota del Team Papaya ha toccato il muro a quattro giri dalla fine). Norris ha chiuso la gara (terminata poi in regime di safety car) senza punti. Poi le due Ferrari di Charles Leclerc, quinto, e Lewis Hamilton, sesto. Il monegasco è stato per lunghi tratti in testa alla gara e voleva mettere in atto una strategia con una sola sosta per cercare di sfruttare il vantaggio accumulato, ma il degrado delle gomme ha spinto il team di Maranello a farlo rientrare, costringendolo alla doppia sosta. —[email protected] (Web Info)