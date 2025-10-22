News

‘Governo Meloni: 3 anni di tasse’, Conte regala libro alla premier con una dedica speciale

by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un libro sulle tasse in regalo, con tanto di dedica. Durante le dichiarazioni di voto alla Camera, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha mostrato alla premier Giorgia Meloni il libro, fatto stampare dai pentastellati, 'Governo Meloni: 3 anni di tasse'. Che reca una dedica particolare: "Gentile omaggio per la presidente Meloni, a cura del Movimento 5 Stelle".  “Me lo dia, me lo dia il libro”, ha detto la presidente del Consiglio rispondendo direttamente a Conte. La premier, che ha seguito il discorso del leader del M5S con attenzione e prendendo appunti, quando ha visto il libro tra le mani di Conte ha chiesto una copia per lei. Poi, un commento e uno scambio di sorrisi con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, seduto al suo fianco. Con Conte che ha subito rimarcato: “Rida, rida pure”. Il leader M5S ha poi consegnato il libro a Meloni. Si è avvicinato al banco della premier, una rapida stretta di mano, e ha lasciato il volume tra le mani della presidente del Consiglio che lo ha ringraziato.  Nel libro, il presidente del Movimento 5 Stelle ha lasciato una dedica speciale per la leader di Fratelli d'Italia: "Al presidente Meloni, perché non racconti il 'libro dei sogni', ma si confronti con la realtà di famiglie e imprese". 
