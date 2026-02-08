Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunio

(Adnkronos) – Sofia Goggia medaglia di bronzo nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi 8 febbraio. L’azzurra chiude al terzo posto in 1’36”69 nella gara vinta dalla statunitense Breezy Johnson. L’americana domina in 1’36”10 e conquista la medaglia d’oro, precedendo la tedesca Emma Aicher (1’36”14), seconda e medaglia d’argento. Nella classifica generale, Laura Pirovano chiude al sesto posto. Decima Federica Brignone e undicesima Nicol Delago. “Mi mancava l’ultimo colore di medaglia”, dice Goggia al traguardo ai microfoni della Rai. “Sono dispiaciuta perché allo schuss sono saltata molto laterale. Ieri avevo gli incubi per la prima traversa, invece mi è venuta benissimo. Peccato per l’errore”, aggiunge. L’azzurra arricchisce il proprio palmares: 3 medaglie olimpiche consecutive in discesa libera, con un oro, un argento e – oggi – un bronzo.

La gara è condizionata dal grave infortunio occorso a Lindsey Vonn: la 41enne statunitense, una delle atlete più attese oggi, cade dopo pochi secondi e rimane a terra dolorante. La fuoriclasse, al via nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, viene portata via in elicottero. Nel finale della prova, infortunio anche per Cande Moreno: l’atleta di Andorra è crollata a terra dolorante.

