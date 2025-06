Goberti (Eni Plenitude): “Efficienza e comunità per superare la povertà energetica”

(Adnkronos) – “Eni Plenitude partecipa al Banco dell’Energia dal 2023, nell’ambito delle attività a favore del contrasto alla povertà energetica. Abbiamo preso parte a 16 progetti, sostenendo diverse migliaia di famiglie in Italia, ad esempio con il pagamento delle bollette domestiche. L’impegno si sta evolvendo verso interventi più strutturati, come la sostituzione di elettrodomestici con modelli più efficienti per garantire risparmio nel tempo, o la realizzazione di comunità energetiche solidali che permettano la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. È questo il solco su cui Plenitude, in quanto società benefit, intende proseguire: un’azione che integra contrasto alla povertà energetica, inclusione sociale e lotta alla povertà educativa”. Lo ha dichiarato Stefano Goberti, amministratore delegato di Eni Plenitude, intervenendo a Palazzo Wedekind durante la settima plenaria del Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica —[email protected] (Web Info)