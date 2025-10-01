News

Gli cade il telefono, ma non lo raccoglie: Sinner 'sbadato' a Pechino

Gli cade il telefono, ma a Sinner non importa. Il tennista azzurro ha battuto oggi, mercoledì 1 ottobre, Learner Tien nella finale dell'Atp 500 di Pechino, tornando a sollevare il trofeo dopo aver perso la finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz, ma a Pechino Sinner è stato protagonista anche di un simpatico siparietto durante un'intervista. Mentre rispondeva a una domanda, il telefono di Sinner è scivolato dalla tasca della tuta ed è caduto a terra. Nonostante lo smartphone non avesse la cover, e ci fosse quindi il reale rischio che si danneggiasse per la caduta, il numero due del mondo, scavalcato in cima al ranking Atp da Alcaraz dopo gli Us Open, si è limitato a un "ops, mi è caduto il telefono", continuando poi a parlare senza minimamente preoccuparsi di raccoglierlo.  —[email protected] (Web Info)

