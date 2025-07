Giulia Honegger è la nuova fiamma di Fedez? La foto social e la vacanza insieme

(Adnkronos) –

Fedez ha una nuova fiamma? Il rapper di Rozzano ha condiviso sui social la foto di una donna, senza postarne però il volto. A rivelare il suo nome è stato Chi. Secondo il magazine di Alfonso Signorini la ragazza sarebbe proprio Giulia Honegger, giovane stilista che vive a Milano. Dopo l’immagine condivisa da Fedez sui social, in cui si vede una donna sdraiata, con il volto coperto, il settimanale ha svelato nuovi dettagli. Giulia e il rapper sono stati beccati dai paparazzi in vacanza a Marina di Pietrasanta, nel nuovo stabilimento balneare di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei migliori amici di Fedez. Dopo una cena insieme, i due sono stati a pranzo nel ristorante della spiaggia. Come si legge su Chi, Fedez è stato fotografato anche a Milano con Giulia, “dove è andato a prenderla di sera con la sua Ferrari Roma Spider”. Nessun bacio 'rubato', tuttavia, confermerebbe la relazione tra i due. Con la presunta liason con Giulia Honegger, sono state archiviate definitivamente le voci del flirt tra Fedez e Clara, che si erano fatte insistenti dopo la recente collaborazione musicale con la hit ‘Scelte stupide’. Tra i due infatti ci sarebbe solo un rapporto professionale, come chiarito dalla stessa Clara. "No. Sono single, e non da molto", ha dichiarato recentemente la cantante, rispondendo senza esitazioni alla domanda su un presunto legame con Fedez. —[email protected] (Web Info)