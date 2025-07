Giulia De Lellis e Tony Effe in vacanza, ma separati. Lei: “Fa bene alla relazione”

(Adnkronos) –

Giulia De Lellis e Tony Effe sono in vacanza, ma separati. L'influencer si trova al momento in un esclusivo resort in compagnia di alcune amiche. Il rapper romano, invece, si sta godendo dei giorni di relax in Sicilia, a Lipari. La distanza tra i due ha alimentato indiscrezioni, c'è chi parlava già di crisi e di un momento di tensione tra la coppia. Ma a chiarire la situazione è stata la stessa Giulia che sui social ha dichiarato: "Fa bene alla persona e fa bene alla relazione". Nonostante Giulia e Tony siano in attesa della loro prima figlia, che si chiamerà Priscilla, i due continuano a mantenere un profilo riservato sulla gravidanza, condividendo solo sporadicamente qualche scatto o storia su Instagram. Ma negli ultimi giorni i due hanno pubblicato sui rispettivi profili alcune immagini della loro vacanza. E Giulia ha voluto rispondere pubblicamente a chi le chiedeva spiegazioni sulla vacanza in solitaria: "Se siete fidanzate con qualcuno che prova a dirvi di non fare una vacanza con le vostre amiche, scappate. Io divento pazza quando leggo queste cose… non esiste che un fidanzato o una fidanzata vieti di passare del tempo con gli amici". E poi sottolinea l'importanza dell'indipendenza in una relazione: "Per me è sacrosanto, nessuno può vietarvi una cosa del genere e chi lo fa non vi vuole davvero bene. Non mi mandate questi messaggi, piuttosto lavoriamo su queste relazioni malsane". —[email protected] (Web Info)